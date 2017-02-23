Adanaspor, Alanya'da kampa girdi

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Adanaspor, Alanya'ya gelerek kampa girdi.

Alanya'da cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Arena'da karşılaşacak olan Adanaspor, Alanya'ya gelerek Goldcity Otel'de kampa girdi. Kafilede orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz yer almadı. Otelin sahasında saat 16.00'da ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başlayan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Adanaspor, hazırlıklarını yarın 15.00'te yapacağı tek idmanla sürdürecek ve kamp yaptığı otelde maç saatini bekleyecek.

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- İdmandan görüntüler

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA (ANTALYA), ()