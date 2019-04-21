Adanaspor - Adana Demirspor: 0-0

Can ÇELİK / ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Mehmet Metin (xxx), Murat Ergin Gözütok (xxx)

ADANASPOR: Karacic (xx) - İhsan (xx) (Dk. 48 Göksu xx), Hakan (xx), Ahmet (xx) (Dk. 79 Kone x), Freitas (xx), Bumba (xx), Bagayoko (xx), Furkan (xx), Özkan (xx), Gökhan (xx) (Dk. 85 Eren ?), Abdülkadir (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Adil (xxx), Berk (xx) (Dk.66 Kage x), Legear (xx) (Dk. 46 Levent xx), Mitrovic (xx), Kaan (xx), Erdal (xx), Süleyman (xxx), Semih (xx), Gladkyy (xx), Pote (xx) (Dk. 46 Vedat xx)

SARI KART: Erdal (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adanaspor evinde konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

2'nci dakikada Adanaspor atağında orta sahadan topu alan ileriye ara pası gönderdi. Pasla birlikte topla buluşan Ahmet hızla içeri girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.

41'inci dakika Adana Demirspor atağında sağdan çizgiye inen Legear topu içeriye gönderdi. Ceza sahası içinde oluşan karambolde top Erdal'ın önünde kaldı. Erdal rakiplerini geçerek ortasını yaptı ve topla vuruşan Legear'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51'inci dakikada Adana Demirspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Levent kalenin sağ çatalına sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Karacic son anda topu çelmeyi başardı.

58'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kazandığı taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Gladkyy bekletmeden pasını müsait pozisyondaki Vedat'a verdi. Vedat'ın gelişine vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Adana Demirspor kontra atağında Kage hızla rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve çerçeveyi gördüğü anda vuruşunu yaptı. Bu vuruşta topu kaleci Karacic iyi bir refleksle çeldi.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

FOTOĞRAFLI