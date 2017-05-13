Adanapor-Trabzonspor: 1-1

Adnan POYRAZ/ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER:Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Serkan Çimen (xx)

ADANASPOR:Karacic (xx)- Digao (xx), Ramos (xx), Didi (xx), Samican (xx), Tevfik (xx), Foguinho (xxx), Roni (x)(Dk.15 Cem xx), Koman (x)(Dk.66 Bekir), Vinicius (xx)(Dk.89 Ahmet), Magaye (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx)-Pereira (xx), Medjan (xx), Durica (xx), Emanuel Mas (xx)(Dk.89 Yusuf Erdoğan), Okay (xx), Onazi (xx)(Dk.63 Castillo), Olcay (xx), Yusuf (xxx), N'Doye (x)(Dk.63 Bero), Rodallega (xx)

GOLLER:Dk.20 Yusuf (Trabzonspor) Dk.31 Foguinho (Adanaspor)

SARI KARTLAR:Dk.40 Emanuel Mas, Dk.81 Okay (Trabzonspor) Dk.81 Magaye, Dk.89 Bekir (Adanaspor)

KIRMIZI KART:Dk.81 Magaye (Adanaspor)

SÜPER TOTO Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor sahasında Trabzonsporla 1-1 berabere kaldı. Bu skorla Adanaspor'un ligin bitimine 3 hafta kala, TFF 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.



1'inci dakikada sağ kanatta Okan'ın pasında topla buluşan Olcay'ın ortasını savunma uzaklaştırdı.

17'nci dakikada ceza sahasının sağ çaprazında Koman'ın pasıyla topla buluşan Digao şutunu çekti, meşin yuvarlak savunmadan kornede çıktı.

20'nci dakikada ceza sahası dışında N'doye'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Yusuf kaleye vuruşunu yaptı. Ceza sahasına orta gibi giden top uzak köşede filelerle buluştu:0-1.

31'inci dakikada korner atışını Tevfik ön direğe kullandı. Pozisyonu iyi takip eden Foguinho kafayla uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-1.

33'üncü dakikada topla buluşan Pereira ortasını açtı, topa iyi yükselen N'Doye'nin kafa vuruşu kaleci Karacic'te kaldı.

46'ncı dakikada topla buluşan Emanuel Mas şutunu çekti, meşin yuvarlak savunmadan sekip kornere çıktı.

51'inci dakikada ceza sahası içine giren Magaye'nin şutu kaleci Onur'da kaldı.

55'inci dakikada Cem'in yaklaşık 25 metreden şutunu kaleci Onur yatarak köşeden kurtardı.

73'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına indirilen topa Castillo'dan önce Adanasporlu Ramos topa önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

81'ünci dakikada rakibiyle itişen Magaye hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Hakemin kararını alkışlayan Magaye bu kez kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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