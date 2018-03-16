Adana Demirspor - Ümraniyespor: 0-1

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Uygar Bebek (xx), İbrahim Bozbey (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğit (x), Yiğitcan (xx),Kubilay (xx)(Dk.74 Mustafa x), Lalawele (x)(Dk.46 Aydın xx), Tambe (xx), Adil (xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Mendy (xx)(Dk.57 Savaş xx), Atabey (xx)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx)- Aaron (xx), Timur (xxx), Andreas (xxx)(Dk.90 Tarık x), Rangelov (xxx), Bahadır (xx)(Dk.74 Bulut xx), İbrahim (xx), Oğuz (xx), Merthan (xx), Mücahit (xxx), Emircan (xxx)(Dk.77 Samet xx),

GOL: Dk.62 Mücahit (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Yiğit, Yiğitcan (Adana Demirspor), Aaron (Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 28'inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Timur'un uzaktan attığı şutta kaleci topu güçlükle çıkardı.

30'uncu dakikada Mendy'nin ceza sahasına açtığı ortada Atabey'in kafa vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

39'uncu dakikada İbrahim ceza alanı çizgisinde yaptığı aşırtma vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

52'nci dakikada Andreas'ın vuruşunu önce kaleci çeldi. Adil, Merthan'dan önce davranarak topu kornere uzaklaştırdı.

52'nci dakikada Merthan ceza sahası sahası içerisinde sert vurdu. top dışarı çıktı.

62'nci dakikada Ümraniyespor frikik kazandı. Topun başına geçen Mücahit'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

79'uncu dakikada Atabey, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topun hakimi oldu.

81'inci dakikada Andreas ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

86'ncı dakikada Andreas'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden İbrahim'in yerden hafif vuruşunda kaleci topun sahibi oldu.

Karşılaşma Ümraniyespor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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