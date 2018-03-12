Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur: "Ligin altını üstünü karıştırdık"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, () SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek düşme potasından uzaklaşan Adana Demirspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Teknik direktör Mustafa Uğur, Akın Çorap...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur: "Ligin altını üstünü karıştırdık"

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 2-0 mağlup ederek düşme potasından uzaklaşan Adana Demirspor'da büyük sevinç yaşanıyor.
Teknik direktör Mustafa Uğur, Akın Çorap Giresunspor deplasmanında zorlu bir maça çıktıklarını ve 3 puanla büyük sevinç yaşadıklarını belirtirken, "Adana Demirspor adına çok önemli görülebilecek 3 puan kazandık. Oyuncularımızın özellikle Sezer Özmen'in sakatlanmasından sonra gösterdiği reaksiyon mükemmeldi. Oyun olarak belki ön plana çıkmadık ama mücadele olarak çok önemli oyun ortaya koyduk. İlk yarı Giresunspor'un baskısıyla geçti. Ama güzel bir savunmayla maçı bitirdik. Bu galibiyet ligin altını da üstünü de karıştırdı. Son 7 haftanın çok çetin geçeceğini düşünüyorum" dedi.
"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"
Ligde kalma adına güzel bir galibiyete imza attıklarını anlatan Uğur, şunları söyledi:
"Birinci işimiz Adana Demirspor'u ligde tutmak. Bu henüz bitmiş değil. Bunu öncelik olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Daha sonra kafamızdan hazırlıklarımız oluyor. Önümüzdeki yılla ilgili planlarımız var. Ancak bunları konuşmak için henüz çok erken. Öncelikle takımımızı ligde tutacağız."
DEMİRSPOR'UN UĞUR'U VAR
Timuçin Beyazıt'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mustafa Uğur, takımının başında çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, 13 puan topladı. Uğur'un yönetiminde Adana Demirspor Gaziantepspor, İstanbulspor, Denizlispor ve Giresunspor'u mağlup etti. Boluspor ve Adanaspor'a yenilirken, Eskişehir deplasmanından ise beraberlikle döndü. Mavi lacivertli takım, bu sonuçlarla puan cetvelinde küme düşme tehlikesini büyük ölçüde atlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314