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Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırdı
ADANA, ()- SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı. Adana Demirspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan Başkan Murat Sancak imzalı...
SPOR 03.09.2019, 11:20
ADANA, ()-
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor Kulübü'nün internet sitesinde yer alan Başkan Murat Sancak imzalı açıklamada şöyle denildi: "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı ve spor kamuoyu. Yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz. Çıktığımız şampiyonluk yolunda bizleri başarıya götürecek bir teknik adam ile en yakın zamanda anlaşarak takımımızın başına getireceğiz."
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