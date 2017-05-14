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Adana Demirspor - Sivasspor: 1-1 (Sivasspor Süper Lig'de)

Adnan POYRZA / ADANA, () STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER:Serkan Çınar (xx), Kemal Yılmaz (xx), Cevdet Köhürcüoğlu (xx) ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (xx)- Göksu (xx), Mehmet (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xx), Berkay (xx)(Dk.80 Grbic), Servan (xx),...

Adana Demirspor - Sivasspor: 1-1 (Sivasspor Süper Lig'de)

Adnan POYRZA / ADANA, ()
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER:Serkan Çınar (xx), Kemal Yılmaz (xx), Cevdet Köhürcüoğlu (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Fevzi (xx)- Göksu (xx), Mehmet (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan (xx), Berkay (xx)(Dk.80 Grbic), Servan (xx), Mustafa (xx), Sercan (xx)(Dk.66 Leroy), Tiago (xx), Pote (xx)
SİVASSPOR: Tolgahan (xx)- Rıdvan (xx), İbrahim (xx), Boye (xx), Ziya (xx)(Dk.70 Gökhan), Adem (xx), Galip (x)(Dk.56 Burhan), Hakan (xx), Emre (xx), Leandro (xx)(Dk.65 Yiğit), Ergin (xx)
GOLLER:Dk.36 Boye (Sivasspor), Dk.89 Tiago (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR:Leandro, Emre (Sivasspor) Sercan, Servan (Adana Demirspor)
TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Adana Demirspor sahasında Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, bu sonuçla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
18'nci dakikada Tiago'nun ortasıyla topla buluşan Sercan ceza sahası gerisinden şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36'ncı dakikada serbest atış kullanan Emre'nin kale önüne ortasına iyi yükselen Boye kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.
45'nci dakikada ceza sahası dışından serbest atış kullanan Galip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Fevzi'de kaldı.
52'nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Servan şutunu çekti, top farklı şekilde auta çıktı.
60'ncı dakikada Adana Demirspor tribününden sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
62'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa şutunu çekti, meşin yuvarlak sol üstten auta çıktı.
64'ncü dakikada ceza sahası içinde Pote şutunu çekti top kaleci Tolgahan'da kaldı.
89'ncu dakikada Leroy'un köşe atışına kale önünde iyi yükselen Tiago topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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