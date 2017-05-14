Adana Demirspor-Sivasspo soyunma odaları

TFF 1'ini Lig'in 33'üncü haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig’e çıktıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Şampiyonluk dünyanın en keyifli işi dedi.Samet Aybaba, şöyle konuştu:"Sivasspor'u hedefine ulaştırdığımız için çok mutluyuz. Bu takımda benden önce başlayan 3 antrenör var. Hepsinin emeği geçiyor. Oyuncularımızın, ailelerimizin sevdiklerimizin emeği var. Bu işi doğal olarak tek başına yapma şansı yok. Oyuncu kadrosu ile bütünleşeceksiniz. Sevdikleriniz işin içine katılacak. Çok keyifliyiz, çok mutluyuz. İnanılmaz başkan ve yönetim kurulu var. Çok iyi yönetiliyor. İnanılmaz tesis yapmışlar. Sivasspor keşke birinci lige düşmeseydi, Süper Lige ara vermeseydi diye düşünüyorum."Adana Demirspor Teknik Direktörü Tekin İncebaldır ise öncelikle Sivasspor'u şampiyonluğundan dolayı kutladı ve şunları söyledi "“Bütün oyuncularımın hepsini kutluyorum. Onlar birinci dakikadan 90’ıncı dakikaya kadar ellerinden gelenin en iyisini oynadılar. Berabere kaldık. Henüz işimiz bitmedi. Mersin İdmanyurdu'nu mağlup edip ligde kalmak istiyoruz. Burada siz basın mensuplarına ve taraftarlarımıza ihtiyacımız var. İnanın içimizde en çok üzülen insan Sedat Sözlü’dür. Mersin İdmanyurdu maçında da çok daha iyisini oynayıp ligde kalacağımıza inanıyoruz ."

FOTOĞRAF