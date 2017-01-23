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Adana Demirspor - Samsunspor: 1-0

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u uzatma dakikalarında Pote'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Adana Demirspor - Samsunspor: 1-0

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u uzatma dakikalarında Pote'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Deniz Turgut (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xxx)- Serkan (xx), Onur (xx), Raspopovic (xxx), Oğuzhan (xx), Servan (xx), Mehmet Taş (xx), Berkay (x)(Dk.67 Grbic x), Sercan (xx)(Dk.80 Tufan Kelleci x) Waldison (x), Pote (xxxx)

SAMSUNSPOR: Furkan (xx)- Erkam (xx), Ndıaye (xx), Abdulkerim (xx), Ahmet (xx), Hasan (xx)(Dk.87 Zola ), Kenan (xx), Murat (xx)(Dk.79 Vedat Bora x), Kevin (xx)(Dk.62 Lombe Lumu x), Göksu (x), Kone (x)

GOL: Dk.90+3 Pote (Adana Demirspr)
SARI KARTLAR: Dk.46 Onur Akbay, Dk.90+1 Grbic (Adana Demirspor), Dk.60 Ahmet Burak, Dk.74 Abdulkerim, DK.90+1 Kenan (Samsunspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.78 Onur Akbay (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u uzatma dakikalarında Pote'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi Adana Demirspor'un cezası nedeniyle mavi lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmazken, Samsunspor taraftarı misafir tribünlerinde maçı izlediler.
18'nci dakikada Waldison'un ara pasında topla buluşan Pote'nin vuruşunda top kaleciye çarparak kornere çıktı. Köşe atışından sonuç çıkmadı.
26'ncı dakikada Murat'ın ceza sahası içerisine girip dışarı gönderdiği topa Kone bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak rakip savunmaya çarparak kalecide kaldı.
37'nci dakikada Kone rakip ceza sahası ön çizgisinden vuruşunu yaptı, top üstten az farkla auta çıktı.
42'nci dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Sercan'ın arka direğe ortasında Pote'nin kafa vuruşunu kaleci Furkan son anda çıkardı.
52'nci dakikada ceza sahası içinde Hasan'ın ortasını iyi takip eden Göksu, şutunu vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak üstten auta çıktı ve net gol pozisyonu kaçtı.
65'nci dakikada ceza sahasında Lumu ile Kone ile paslaştı. Kone'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lumu'nun vuruşu Emrullah'tan döndü. Dönen topa Kone sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
78'nci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Onur Akbay, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+3'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Pote'nin bekletmeden sert şutu ağlara gitti: 1-0
Karşılaşma Adana Demirspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

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