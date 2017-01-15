Adana Demirspor - Mersin İdmanyurdu: 0-0

Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()



STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx), Abdullah Bora Özkara (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Göksu (x), Oğuzhan (xxx), Berkay (xx), Serkan (x), Grbic (xx), Sercan (x), Servan (xx), Mehmet (xx), Waldison (x), Pote (x)

MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (xx)- Abdulkadir (xx), Emrah (x)(Dk.28 Kudbettin Tekin), Mitrovic (x), Gökhan (xx), Güven (xx), Nurullah (xx)(Dk.80 Mehmet Enes x), Mahmut (x)(Dk.74 Sinan x), Tolga (xx), Ricardo (x), Tita (x)

GOL: Yok

SARI KARTLAR: Dk.30 Abdulkadir Korkut, DK.57 Pedriel, Dk.71 Mitrovic, Dk.80 Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Dk.49 Göksu, Dk.70 Waldison, DK.77 Oğuzhan (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk.59 Göksu (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Mersin İdmanyurdu ile golsüz berabere kaldı.

10'ncu dakikada Adana Demirspor kalesinde oluşan karambolde mutlak gol şansında Tolga'nın vuruşunu kaleci Emrullah iki hamlede kurtardı.

24'ncü dakikada Mersin İdmanyurdu'nun kazandığı köşe atışını kullanan Melih'in ceza sahasına ortasını iyi takip eden Gökhan'ın kafa vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

27'nci dakikada Grbic'in ara pasından ceza sahasında topla buluşan Pote kaleciyi geçtiği anda vuruşunu yapmakta geç kalınca top auta çıktı.

42'nci dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Servan sert bir şut çekti top yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Göksu, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Pote'nin uzaktan sert şutu üstten az farkla auta gitti.

79'uncu dakikada Adana Demirspor ceza sahası dışında kazanılan serbest atışı kullanan Melih'in ceza sahasına ortasını iyi takip eden Tolga'nın kafa şutunu Emrullah son anda uzaklaştırdı.

89'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Waldison'un ceza sahasına ortasını iyi takip eden Pote'nin kafa şutunu kaleci Mihaylov kurtardı.

Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)