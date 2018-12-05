Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Akif ÖZDEMİR / ADANA () STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Samet Çiçek (xx), Mustafa Savranlar (xx) ADANA DEMİRSPOR: Ahmet Sabri (xxx) - Tayyib Talha (xx), Hamidou Traore (xx), Berk (xxx), Emre Nefiz (xx) (Dk. 78 Orkan x),...

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Akif ÖZDEMİR / ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Samet Çiçek (xx), Mustafa Savranlar (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Ahmet Sabri (xxx) - Tayyib Talha (xx), Hamidou Traore (xx), Berk (xxx), Emre Nefiz (xx) (Dk. 78 Orkan x),  Anderson (xx) (Dk. 74 Galip x), Hakan (xx), Orhan (xxx), Batuhan İşçiler (xx), Kosecki (xxx), Boubacar Traore (xx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Volkan Babacan (xx) - Attamah (xx), Manuel Costa (x), Karim (xx), Uğur (xx) (Dk. 76 Souza xx), Gökhan (xxx), Jojic (xx) (Dk. 66 Bajic xx), Kerim Frei (xxx), Soner (xx) (Dk. 66 İrfancan xx), Visca (xxx), Adebayor (xx)
GOLLER: Dk. 54 (P) Orhan (Adana Demirspor) - Dk. 84 (P) Visca (Medipol Başakşehir FK)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 82 Hamidou Traore (Adana Demirspor) - Dk. 82 Manuel Costa (Medipol Başakşehir FK)
SARI KARTLAR: Dk. 40 Uğur (Medipol Başakşehir FK) - Dk. 76 Kosecki (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.

32'nci dakikada Adana Demirspor savunmasının kaptırdığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Visca, pasını Soner'e aktardı. Mutlak gol pozisyonunda kaleciyle karşı karşıya kalan Soner, topu auta yolladı.
40'ıncı dakikada Uğur, sol kanattan rakip ceza sahasına girmeye çalışan Berk'i düşürünce Adana Demirspor ceza sahası çizgisi önünden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Emre'nin ortasını savunma uzaklaştırdı.
48'inci dakikada Anderson'un pasında rakip kaleyi cepheden gören Hamidou Traore gelişine sert vurdu, kaleci Volkan uzanıp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada Anderson'un pasında soldan rakip ceza sahasına girmek isteyen Kosecki, Gökhan İnler tarafından yere düşürülünce hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orhan Taşdelen, kalecinin ters köşesinden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
56'ncı dakikada Berk ile duvar pası yapan Kosecki'nin sert şutunda kaleci Volkan, topu güçlükle kornere çeldi. Atıştan sonuç çıkmadı. 
82'nci dakikada Manuel Costa, rakip ceza sahasına yöneldiği anda Hamidou Traore’nin arkadan sert müdahalesiyle yerde kaldı. Bu sırada oyuncuların tartışması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler, Manuel Costa ve Traore'ye kırmızı kart gösterdi. Serbest vuruşu kullanan Edin Visca’nın şutunu kaleci Ahmet Sabri son anda çeldi.
84'üncü dakikada Galip, Gökhan İnler’i ceza sahasında yaptığı müdahaleyle yere indirince Arda Kardeşler, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca, skora dengeyi getirdi: 1-1
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort