Adana Demirspor - Grandmedical Manisaspor: 2-1

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Seyfettin Ünal (xx), Deniz Caner Özaral (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay (xx)(Dk.46 Yiğit xxx), Atakora (xx), Mustafa (xxx)(Dk.74 Sergiy x), Adil (xx), Aires (xx)(Dk.46 Tambe xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xx), Mendy (xx)

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Zafer (xx)- Hüseyin (xx), Akın (xx)(Dk.55 Bayram xx), Berk (xx), Alper (xx), Ulaş Doğuş (xx)(Dk.72 Cemal Ayberk x), Asım (xx)(Dk.90+2 Aykut x), İlkay (xx), Kemal (xx), Ömer (xx), Kağan Miray (xx)

GOLLER: Dk.49 Yiğitcan, Dk.87 Mendy (Adana Demirspor), Dk.13 Alper (Grandmedical Manisaspor)

SARI KARTLAR: Erhan (Adana Demirspor), Ömer, Alper, Berk (Grandmedical Manisaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında Grandmedical Manisaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Kağan'ın ortasına iyi yükselen Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.0-1

25'inci dakikada Aires'in sol kanattan açtığı ortada Kubilay'ın çizgiden vuruşunda top üstten auta gitti.

44'üncü dakikada, Mustafa'nın ceza sahasının solundan kaleye gönderdiği top defansa çarparak kaleye gitti ve giden topu kaleci çıkardı.

49'uncu dakikada Yiğit'in köşe vuruşunda Yiğitcan'ın kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.1-1

58'inci dakikada Mendy'nin ceza sahasının solundan yaptığı zayıf vuruşta top kalecide kaldı.

62'nci dakikada Mustafa ceza sahasına girer girmez topu Mendy'e bıraktı, Mendy topun gelişine yaptığı vuruşta top direkte patladı.

67'nci dakikada Lalawele ceza sahasına gönderdiği yerden ortada Mendy net pozisyonda topu dışarı yolladı.

79'uncu dakikada Yiğit'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

85'inci dakikada Yiğit'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Sergiy kaleciyi geçemedi.

87'inci dakikada savunmadan dönen topa gelişine vuran Savaş'ın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Mendy tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-1

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



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