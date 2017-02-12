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Adana Demirspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 4-1

Halil Can ÖNDEMİR/ADANA, () STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx),Mehmet Kısal (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Tufan (xx), Onur (xx), Raspopovic (xxx), Oğuzhan (xx), Servan (xx), Berkay (xx)(Dk.69...

Adana Demirspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 4-1

Halil Can ÖNDEMİR/ADANA, ()
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Çağatay Şahan (xx),Mehmet Kısal (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx)ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Tufan (xx), Onur (xx), Raspopovic (xxx), Oğuzhan (xx), Servan (xx), Berkay (xx)(Dk.69 Alican xx), Sercan (xxx), Leroy (xxx), Tiago (xx) (Dk.62 Zülküf Özer xx) Pote (xxx)(Dk.89 Berat Tosun)
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Adam (xx)- Erhan (xx), Ahmet (xx), Rıza (xx), Özgür (x)(Dk.46 Ekıgho x), Murat (xx)(Dk.73 Tevfik x), Gökhan (xx), Mehmet Erdem (xx), Wadji (x)(Dk.80 Ramazan Civelek) Muhammet (xx), Bonilla (xx)
GOLLER: Dk.14 Sercan, Dk.42 Mickael Pote, Dk.74 Leroy Dk.83 Mikhael Pote (Adana Demirspor) Dk.65 Muhammet Reis (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk.27 Muhammet Reis Dk.45+2 Erhan Kartal (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor) Dk.90+1 Sercan Kaya (Adana Demirspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.57 Emrullah Şalk (Adana Demirspor) Dk.81 Muhammet Reis (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

TFF 1'nci Lig ekiplerinden Adana Demirspor sahasında Gaziantepspor'u 4-1 mağlup etti.
4'üncü dakikada Gökhan'ın pasında topla buluşan Mehmet Erdem, ceza sahasına girdiği anda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı
14'üncü dakikada sağ kanattan Leroy'un kullandığı ceza atışında kaleciden dönen topu Sercan düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
23'üncü dakikada Tiago'nun rakip ceza sahası gerisinden sert vuruşu sol üstten auta çıktı.
42'nci dakikada sağ kanattan Servan'ın ortasında Pote, voleyle ağları havalandırdı:2-0.
45+2'de Tiago'nun kullandığı serbest atışta kaleci topu güçlükle kurtardı.
57'nci dakikada kaleci Emrullah, Bonilla'yı ceza sahası içinde düşürünce hakem kırmızı kart gösterdi, aynı pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Kaleci Emrullah oyun dışı kalırken kaleye ise Tiago ile yapılan oyuncu değişikliği ile Zülküf geçti.
62'nci dakikada penaltı atışını Muhammet Reis kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Zülküf topu kornere çeldi.
65'inci dakikada Muhammet Reis ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu:2-1.
74'üncü dakikada orta sahada topa sahip olan Leroy, kaleci Adam'ın ileri çıktığını görünce uzak mesafeden şutunu kullandı ve topu ağlara gönderdi:3-1.
81'inci dakikada Adana Demirspor ceza sahasında kendini yere bırakan Muhammet Reis'i maçın hakemi tarafından 2. sarı kartla birlikte kırmızı kart gösterdi.
83'ncü dakikada Alican'ın pasına ceza sahası çaprazından sert vuran Pote durumu 4-1 yaptı.
Karşılaşmada normal süre tamamlanırken hakem 8 dakika uzatma verdi. Maçı Adana Demirspor 4-1 kazandı.

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