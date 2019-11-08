Adana Demirspor - Eskişehirspor: 2-3

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, ()-

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Direnç Tosunoğlu xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran x

ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx), Adil (x), Orhan (x), Traore (xx), Vedat (xx), Hakan (x), Volkan (xx) (Dk. 35 Carayol xx), Sinan (x) (Dk. 66 Kosecki x), Levent (x)(Dk. 51 Samed x), Rassoul (xx), Stokes (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)- Mevlüt (xx)(Dk. 63 Sezgin x), Berkay (xx), Cemali (xx), Sissoko (xxx), Milinkovic (xxx)(Dk. 82 İbrahim ?), Issah (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Furgan (xx)(Dk. 63 Alperen x), Mehmet Özcan (xx), Sekidika (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Mevlüt (k.k.), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor), Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor)

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

6’ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Eskişehirspor’da topu ceza sahasına gönderen Milinkovic’in pasında topla buluşan Sekidika, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

8’inci dakikada Adana Demirspor’da savunmadan gönderilen uzun pasta Volkan, topa müdahale yaptı. Mevlüt topu uzaklaştırmak için yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-1

20’nci dakikada kısa paslarla atağa kalkan Adana Demirspor’da kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan, topu kalecinin yanından kaleye gönderdi ancak top direkten oyun alanına geri döndü.

48’inci dakikada orta sahada topu kapan Eskişehirspor’da top Sissoko’nun önünde kaldı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Sissoko, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2

51’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Carayol, derinlemesine bir orta yaptı. Altıpasta topu kontrol eden Stokes, topu sola çekip vuruşunu yaptı ve skora dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2

62’nci dakikada orta sahada kaptığı topla atağa kalkan Eskişehirspor’da Issah topu sol kanattaki Sissoko’ya verdi. Topla içeri kat eden Sissoko yerden sert pasla topu Milinkovic’e gönderdi. Topa gelişine vuran Milinkovic, takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-3

Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.