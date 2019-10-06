Adana Demirspor - Ekol Göz Menemenspor: 0-1

ADANA, () -

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Onur Özütoprak xx, Mehmet Yıldırım xx, Murat Altan xx

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş x, Adil xx, Semih xx, Tevfik xx, Hakan xx, Volkan x (Mustapha dk. 33 xx), Sinan xx (Oleksandr dk. 67 x), Erdal x (Vedat dk. 45 xx), Mehmet xx, Berk xx, Samed xx

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Gentian xx, Taşkın xx, Mustafa xxx, Ali xx, Alberk xx, Canberk xx, Mehmet xx (Murat dk. 72 x), Murat xx, Ali xx (Hüseyin dk. 86 ?), Tayfun xx (Sıkıru dk. 80 x), Ercan xx

GOL: Dk. 36 Mustafa (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Tevfik, Berk, Samed, Emrullah (Adana Demirspor), Mustafa, Gentıan, Murat (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1'inci Lig’in 7'nci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor’a 0-1 yenildi.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekol Göz Menemenli oyuncu Mustafa, önündeki topa bekletmeden vurup, takımını 0-1 öne geçirdi.

50'nci dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Mehmet'in ortasını defans uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Adana Demirspor’da Mustapha topu ceza sahasından Mehmet’e verdi. Mehmet'in vuruşunda defans, topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada Ekol Göz Menemenspor’da Murat, orta sahada aldığı top ile Adana Demirspor ceza sahasına kadar ilerledi fakat kaleci Kurtuluş, gole izin vermedi.