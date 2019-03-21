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Adana Demirspor'da 'Jakup Kosecki' şoku

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()- SPOR Toto 1'inci Lig'de Play Off hesapları yapan Adana Demirspor'da  takımın önemli oyuncularından Jakub Kosecki, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.  Ligin 23'üncü haftasında oynanan Altınordu maçında sakatlanarak...

Adana Demirspor'da 'Jakup Kosecki' şoku

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()-
SPOR Toto 1'inci Lig'de Play Off hesapları yapan Adana Demirspor'da  takımın önemli oyuncularından Jakub Kosecki, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 
Ligin 23'üncü haftasında oynanan Altınordu maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jakub Kosecki, tedavi altına alınmıştı. Adana Demirspor Kulübü, yaptığı açıklamayla sağ ayak bileğinden 'deltoid ligament' kopması teşhisi konulan genç oyuncunun, sezonun geri kalan kısmında formasından ayrı kalacağını belirtti. Mavi-lacivertli oyuncunun ülkesi Polonya'da geçireceği operasyon öncesinde 'geçmiş olsun' mesajı yayınlayan kulüp, "Futbolcumuz Jakub Kosecki'nin bir an önce mavi lacivertli formasına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı. 
(FOTOĞRAFLI)

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