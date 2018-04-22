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Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor:2-3

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,() STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Önder Yılmaz (xx) ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğit (xx)(Dk. 69 Aires x),Yiğitcan (xx),Kubilay (xx), Lalawele (xx)(Dk.76 Mustafa...

Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor:2-3

Veysel DOGUÇ/ ADANA ,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Önder Yılmaz (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğit (xx)(Dk. 69 Aires x),Yiğitcan (xx),Kubilay (xx), Lalawele (xx)(Dk.76 Mustafa x), Tambe (xx)(Dk.46 Atabey xx), Adil (xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xxx), Mendy (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xx)- Jasmin (xxx), Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan (xxx)(Dk.78 Abdulkadir xx), Burhan (xx)(Dk.90 Acka x), Hakan (xx), Taylan (xx)(Dk.87 Metin xx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xx), Erhan (xxx)
GOLLER: Dk.47 Mendy, Dk.55 Savaş (Adanademirspor), Dk.10 Lokman, Dk.61 Erhan, Dk.67 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Savaş, Yiğit, Erhan (Adana Demirspor), Erhan, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.
5'inci dakikada Kubilay'ın sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortada Tambe'nin şutunda kaleci Hakan iki hamleyle topun sahibi oldu.
10'uncu dakikada Taylan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselen Lokman, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
36'ncı dakikada Gökhan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topun hakimi oldu.
45+3'üncü dakikada Tambe, ceza sahasında topu Mendy'e bıraktı. Mendy kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hakan'ı geçemedi.
48'inci dakikada Mendy, orta sahadan ceza sahasına kadar topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mendy yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1
55'inci dakikada Adana Demirspor frikik kazandı. Topun başına geçen Savaş, yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu:2-1
61'inci dakikada Gökhan ceza sahası dışından açtığı ortada ayak koyan Erhan, topu ağlarla buluşturdu:2-2
67'nci dakikada Jasmin Trtovac ceza sahası dışından yaptığı şut denemesinde top ceza sahasında Nobre'nin önüne düştü. Nobre kaleye dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti:3-2
74'üncü dakikada Savaş, frikikte topun başına geçti. Savaş'ın şutunda top baraja çarptıktan sonra kalecide kaldı.
76'ncı dakikada Hakan sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
 
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