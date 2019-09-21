Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1

Can ÇELİK/ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Emrah Ünal (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Adil (xx), Semih (xx), Tevfik (xx), Hakan (xx), Volkan (xxx) (Dk.90 Emre x), Sinan (xx), Levent (xxx) (Dk.62 Erdal x), Mehmet (xx), Berk (xxx) (Dk.77 Vedat x), Samed Ali (xxx)

BURSASPOR: Çağlar (xx)- Cüneyt (xx), Emirhan (xx), Atanasov (xx) (Dk.46 Özer x), Kubilay (xx), Abdullahı (xx), Latovlevıcı (xx), Aykut (xx), Da Silva (xx) (Dk.46 Seleznyov x), Rüştü (xx), Burak (xx)

GOLLER: Dk.8 Samed Ali, Dk.10 Berk, Dk.36 Levent Dk.92 Erdal (Adana Demirspor) - Dk.85 Latovlevıcı (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sinan(Adana Demirspor), Burak, Latovlevıcı. Ayku (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk.78 Burak (Bursaspor)

Spor Toto 1'inci Lig’de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 4-1 mağlup etti.

8’inci dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Levent, topu arka direğe ortaladı. Topla buluşan Volkan, gelişine şutunu çekti top kaleciden sekti. Karambolde topu tamamlayan Samed Ali’nin şutunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu: 1-0

10’uncu dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor’da topla buluşan Levent, bekletmeden arka direğe ortasını yaptı. Topu önünde bulan Berk, gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-0

36’ncı dakikada sol kanattan kontra atağa kalkan Adana Demirspor’da çalımlarla ilerleyen Volkan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Levent’in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

55’inci dakikada Adana Demirspor’da sağdan ilerleyen Berk, topu Samed Ali’ye attı. Samed topu ceza yayı üzerindeki Sinan’a gönderdi. Sinan topla buluştu ve şutunu attı. Top kaleci Çağlar’da kaldı.

78’inci dakikada Bursaspor’dan Burak, topla ilerleyen Volkan Şen’e kayarak müdahale ederken faul yaptı. Hakem Burak’a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.

85’inci dakikada Bursaspor’un sağdan atağında gelen pasla ceza sahası dışından topla buluşan Latovlevıcı sert bir şut attı. Top Adana Demirspor savunmasına çarptı ve ağlarla buluştu: 3-1

91'inci dakikada Adana Demirspor kontra atağında ceza sahası içinde toplka buluşan Erdal kalecinin bacakları arasından topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 4-1

Karşılaşma Adana Demirspor’un 4-1’lık galibiyetiyle sona erdi.