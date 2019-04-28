Adana Demirspor - Boluspor: 4-1

Can ÇELİK / ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Deniz Turgut (xxx), Bilal Gölen (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx) - Traore (xx), Berk (xxx), Adil (xxx), Kaan (xx) (Dk. 76 Batuhan İşçiler x), Süleyman (xx) (Dk. 72 Anderson x), Emre Uğur (xx), Semih (xx), Mitrovic (xx), Vedat (xx), Pote (xxx) (Dk. 80 Gladkyy x)

BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Fink (xx), Umut (xx), Akabueze (xx) (Dk. 45 Burak Asan x), İshak (xx), Ufuk (xx), Mutlu (xx) (Dk. 85 Burak Bekaroğlu), Dimov (xx), Guido (xx) (Dk. 24 Batuhan xx), Ümit (xx), Mustafa Durak (xx)

GOLLER: Dk.18 Adil, Dk. 22 - Dk. 71 Pote, Dk. 57 Berk (Adana Demirspor) - Dk. 24 Batuhan (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Ümit Kurt (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mustafa Durak, Umut (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

18'inci dakikada Adana Demirspor'un sağ köşeden kazandığı köşe vuruşunu kullanan Berk ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Adil kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında Traore orta sahadan topu defansın arkasına sarkan Pote'ye attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pote'nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.

22'nci dakikada sağ kanattan hızla derine inen Süleyman ceza sahası içine bekletmeden orasını yaptı. İyi yükselen Pote şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

24'üncü dakikada Boluspor atağında sağ kanatta derine kadar rakiplerini çalımlayarak inen Mustafa Durak ceza sahasına yüksek bir top attı. Gelen topa gelişine bir kafa vuruşu yapan Mustafa Batuhan kalenin uzak köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

48'inci dakikada Boluspor atağında Mustafa Durak soldan derine inerek içeriye ortaladı ve gelen topa Burak bekletmeden vurdu, fakat top az farkla dışarı çıktı.

50'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Berk ceza sahası sağ çaprazındaki Süleyman'a pas verdi. Süleyman bekletmeden uzak köşeye ortasını yaptı. Gelen topa iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunu Gökhan son anda çelmeyi başardı.

57'nci dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında Traore hızla orta sahadan topla ileriye kat etti. Ceza sahasına kadar giren bu futbolcu pasını solundaki Berk'e verdi. Berk ceza sahası içinden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

71'inci dakikada topu rakibinin ayağından alan Süleyman takımını kontra atağa çıkardı ve topu Vedat'a aktardı. Sağ kanattan derine inen Vedat bekletmeden ceza sahasına yerden ortaladı. Ceza sahasında topa gelişine plase vuran Pote'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI