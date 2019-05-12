Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok: 2-0

CAN ÇELİK / ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Kemal Elmas (xxx), Deniz Caner Özaral (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xx)- Erdal (xx), Berk (xxx), Adil (xxx), Kaan (xx) (Dk.79 Batuhan x), İsmail (xx), Emre Uğur (xx), Gladkyy (xx) (Dk.76 Mehmet Kaan x), Mitrovic (xx), Vedat (xx), Pote (xxx), (Dk.62 Kage x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx)- Cüneyt (xx) (Dk.75 Kağan x), Muhammed Ali (xx), Mehmet (xx) (Dk.64 Celal x), Foxi (xx), Sedat (xx), Otoo (xx), Rahmi (xx) (Dk.51 Serdar x), Glumac (xx), Doğa (xx), Cumali (xx)

SARI KARTLAR: Mitrovic, Erdal (Adana Demirspor), Glumac, (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk.26 Gladkyy, Dk.34 Pote (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup etti.

4'üncü Adana Demirspor'un atağında sağdan ilerleyen Vedat derine inerek ortasını yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Pote'nin şutunda top az farkla dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında orta sahada topu kapan Mitrovic Balıkesirspor ceza sahasına uzun pas gönderdi. Topu önüne alan Gladkyy kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

33'üncü Adana Demirspor atağında sağdan rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Vedat ceza sahası içine girdiği anda Glumac'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

34'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Pote, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

57'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında Vedat'ın orta sahadan attığı ara pasla Berk bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Berk'in vuruşunda kaleci Vukovic topu çelmeyi başardı.

80'inci dakikada Balıkesirspor Baltok'un sağdan kullandığı köşe vuruşundan savunmadan seken topu solda önüne alan Celal topu düzeltip sert bir şut attı. Adana Demirspor savunmasına çarpan top yön değiştirerek kaleye yöneldi ama kaleci Çağlar topu kontrol etmesini bildi.

85'inci dakikada Adana Demirspor atağında sağdan hızla rakiplerinin üzerine topla ilerleyen Berk bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Ceza sahasında topa iyi yükselen Mehmet Kaan'ın kafa vuruşunda kaleci Vukovic meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)