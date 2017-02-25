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Adana Demirspor-Balıkesirspor: 1-2

Halil Can ÖNDEMİR/ ADANA, () STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER:Erkan Engin (xx), Mustafa Sönmez (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx) ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Onur (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan Berber (xx), Tufan (xx), Tiago (xx), Mehmet (xx), Berkay...

Adana Demirspor-Balıkesirspor: 1-2

Halil Can ÖNDEMİR/ ADANA, ()
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER:Erkan Engin (xx), Mustafa Sönmez (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Emrullah (xx)- Onur (xx), Raspopovic (xx), Oğuzhan Berber (xx), Tufan (xx), Tiago (xx), Mehmet (xx), Berkay (xx) (Dk.87 Servan), Sercan (xx) (Dk.77 Berat x), Leroy (xx) (Dk.84 Grbic), Pote (xx)
BALIKESİRSPOR: Atilla (xxx)- Cüneyt (xxx), Tomislav (xxx), Oğuzhan Çapar (xxx), Bülent (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk.81 Mehmet Boztepe), Eray (xx), İshak (xx), Abdulkadir (xxx), Bekamenga (xx) (Dk.63 Foxi xx), Burak (xxx) (Dk.90+1 Doğa)
GOLLER: Dk.45+2 (penaltı) Pote (Adana Demirspor), Dk.36 Burak,Dk.79 Abdulkadir (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Sercan, Tufan (Adana Demirspor)
TFF 1'inci Lig Lig'de Adana Demirspor sahasında Balıkesirspor'a 2-1 mağlup oldu.
13'ncü dakikada ceza sahasının gerisinden serbest vuruş kullanan Nizamettin'in atışında topla buluşan Christian'ın şutu sonuç vermedi..
15'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Sercan'ın yerden şutu yan direkten döndü.
17'nci dakikada Pote'nin volesinde top kaleci Atilla'da kaldı.
18'nci dakikada gelişen Balıkesir atağında Adana Demirspor kalesi karıştı. Oluşan karambolde Nizametti'nin vuruşunda top kornere çıktı.
20'nci dakikda Pote'nin sert şutunda top kaleciden döndü.
36'ncı dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Nizamettin'in ortasıyla buluşan Burak, sol çaprazdan sert vurdu ve kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
45+2'nci dakikada Balıkesirspor ceza sahası içinde Sercan'ın şutunda meşin yuvarlak Oğuzhan Çapar'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasın gösterdi. Atışı kullanan Pote topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
52'nci dakikada ceza sahası içinde Sercan'ın şutu sol üstten auta çıktı.
59'ncu dakikada topla ceza sahasına giren Pote'nin yakın mesafeden sert şutu yandan auta çıktı.
79'uncu dakikada Balıkesirspor atağında Burak'ın soldan ceza sahasına pasına ayak koyan Abdulkadir, aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-2.
90'ıncı dakikada topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Berat'ın sert şutu yan direkten döndü.
Karşılaşma konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı: 1-2

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