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Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

ADANA, () - Adana Demirspor, İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mickael Pote ile yollarını ayıran Adana Demirspor hücum bölgesindeki boşluğu İrlandalı forvet Anthony Stokes ile doldurdu. Son olarak Mustafa Denizli'nin...

Adana Demirspor'a İrlandalı forvet

ADANA, () - Adana Demirspor, İrlandalı golcü Anthony Stokes ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mickael Pote ile yollarını ayıran Adana Demirspor hücum bölgesindeki boşluğu İrlandalı forvet Anthony Stokes ile doldurdu. Son olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Traktör Sazi formasını giyen Stokes, kendisini 2+1 yıllığına mavi-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon Traktör Sazi formasıyla 23 maça çıkan İrlandalı golcü, 11 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 
Anthony Stokes daha önce Sunderland, Crystal Palace ve Celtic gibi önemli kulüplerde de forma giymişti.
(FOTOĞRAFLI)

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