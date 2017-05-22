Adana'da Fenerbahçeliler Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı

Adana'da sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 yanarak şampiyon olmasını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı ve Gençlik Meydanı'na kurulan dev ekranlarda basketbol maçını izleyen taraftarlar, Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle maçın sok dakikalarında farkın giderek açılması ve şampiyonluğun adım adım gelmesi nedeniyle taraftarlar heyecanlı anlar yaşadı. Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın Olympiakos takımıkı 80-64 yendiği maçın son düğüyle, Adana'da İstasyon Meydanı'nı dolduran binlerce taraftar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Meydanda hoparlörlerden çalan Fenerbahçe Marşı ile şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçeliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dev ekranda maçı izleyen taraftarlar

- Taraftarların tezahüratta bulunması

- Farkın açılmasıyla atılan basket sonrası sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar

- Bir taraftarın heyecanla maçın sonunu beklemesi

- Dev ekran önünde toplanan taraftarların maçın bitişiyle kutlamaya başlaması

- Taraftarların sevinç gösterilerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()