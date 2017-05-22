Adana'da Fenerbahçeliler Avrupa Şampiyonluğu'nu kutladı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Olympiakos'u 80-64 yanarak şampiyon olmasını kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı ve Gençlik Meydanı'na kurulan dev ekranlarda basketbol maçını izleyen taraftarlar, Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle maçın sok dakikalarında farkın giderek açılması ve şampiyonluğun adım adım gelmesi nedeniyle taraftarlar heyecanlı anlar yaşadı. Fenerbahçe'nin Yunanistan'ın Olympiakos takımıkı 80-64 yendiği maçın son düğüyle, Adana'da İstasyon Meydanı'nı dolduran binlerce taraftar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Meydanda hoparlörlerden çalan Fenerbahçe Marşı ile şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçeliler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

FOTOĞRAFLI