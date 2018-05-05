Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Adana'da Dünya Offshore Şampiyonası nefes kesti

Malik GÖDELİNER/ ADANA, () ADANA'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı, 7 sürat teknesinin katılımıyla başladı. Yarışın ilk ayağında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasını 88 bordo numaralı BHS-Yuka...

Adana'da Dünya Offshore Şampiyonası nefes kesti

Malik GÖDELİNER/ ADANA, ()

ADANA'da düzenlenen Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı, 7 sürat teknesinin katılımıyla başladı. Yarışın ilk ayağında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupasını 88 bordo numaralı BHS-Yuka Yachts kazandı.
Seyhan Baraj Gölü'nde yapılan yarışı Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, Adana Yelken Kulübü Başkanı Ziya Ali Koçer ve davetliler izledi. Takımların zamana karşı yarıştığı şampiyonayı çok sayıda Adanalı göl kenarından heyecanla seyretti.
Yarışlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası ile başladı. Müsabaka sonucunda Alpay Akdilek ve Kerem Tuncer yönetimindeki BHS-Yuka Yachts 1 dakika 12 saniyelik derecesi ile birinci oldu. Efe Project ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.
Kupa törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sözlü, "Öncelikle bu yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum. Adana'da 7'ncisi yapılan Dünya Offshore Grand Prix şampiyonası hakikaten Seyhan Baraj Gölü ile birlikte Adana'mıza çok yakışıyor. Sporcularımızı kutluyorum. Gelecek yıllarda Adana'mızda daha büyük şampiyonluklara ev sahipliği yapma ve destekleme konusunda söz veriyorum" dedi.
Dünya Offshore Şampiyonası Grand Prix yarışı yarın Valilik Kupası yarışı ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yarışlardan görüntüler
- Ödül töreninden detaylar

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314