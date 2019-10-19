Adana Basketbol - Fenerbahçe Öznur Kablo: 56-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Adana Basketbol'u 85-56 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyet ile ligdeki ikinci maçını da kazanırken, ev sahibi Adana Basketbol ise ilk yenilgisini aldı.