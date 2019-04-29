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Açık Alan Süper Lig Hokey müsabakaları Osmaniye'de başladı

OSMANİYE,() - TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından, Türkiye Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi 2. Etap müsabakaları Osmaniye'de başladı. Fakıuşağı Mahallesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı açık hokey...

Açık Alan Süper Lig Hokey müsabakaları Osmaniye'de başladı

OSMANİYE,() -
TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından, Türkiye Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi 2. Etap müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Fakıuşağı Mahallesindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı açık hokey sahasında düzenlenen müsabakalarda, 8 kadın 8 erkek hokey takımı yer alıyor. THF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Yıldırım, müsabakaların centilmence geçmesini temenni etti. Yıldırım, müsabaka sonunda kadınlar ve erkeklerde ilk iki sırayı alan takımların gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini kaydetti. Sahaların artması ve hokeyin okul sporları kapsamına alınmasının bu sporun gelişmesine büyük katkı sağladığının vurgulayan Ali Yıldırım, "Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonumuzun çalışmalarıyla hokey sahalarımızın artması milli takımlar ve kulüpler bazında Avrupa'da önemli başarılar elde etmemizi sağladı" dedi.
Yıldırım, müsabakaların 3 Mayıs'a kadar süreceğini ifade etti.

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