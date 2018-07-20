Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, Ukrayna'ya 4-3 mağlup oldu

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

Konya'da düzenlenen EuroHockey U18 Kızlar-Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası'nda C3'te yer alan Erkek Türk Milli takımı Ukrayna'ya 4-3 mağlup oldu. Milli takım, mağlup olmasına rağmen iki yıl sonra yapılacak EuroHockey U18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası'nda C2'ye yükselmeyi garantiledi.

EuroHockey U18 maçında Erkek Türk Milli takımı, Konya'da Saraçoğlu Hokey Sahası'nda Ukrayna ile karşılaştı. Milli takım, son dakikada yenilen golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Erkek Türk Milli takımı, mağlup olmasına rağmen, iki yıl sonra yapılacak EuroHockey U18 Erkekler Açık Alan Şampiyonası'nda C2'ye yükselmeyi garantiledi.

Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "İki 9 puanlı ülkenin maçıydı. Son derece finale yakışır bir maçtı. Bizim burada amacımız, ev sahibi ülke olarak Ukrayna'yı yenip, şampiyon olarak bir üst tura çıkmaktı. U18 Milli takımımIz bir üst tura çıkmayı garantiledi. Yarınki Macaristan maçını aldığımız takdirde Ukrayna ile birlikte Avrupanın en iyi 9 takımı arasına gireceğiz. Çocuklarımız aslında burada galibiyeti de haketti. Olmayınca olmuyor. Burada çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Avrupa Federasyonu da takdir ediyor. Biz federasyon olarak altyapıya çok önem veriyoruz. Bu çocuklarımız inşallah gelecekte ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek. Bunlara yatırım yapıyoruz. Genç bir federasyon olmamıza rağmen güçlü ülkelerle başa baş dişe diş mücadele ediyoruz" dedi.

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