AC Milan'ın İcra Kurulu Başkanı, Galatasaray - Antalyaspor maçında

Serhan TÜRK / İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçını takip edenler arasında sürpriz bir isim vardı.

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'ın İcra Kurulu Başkanı olan Çinli işadamı David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. İş seyahati için İstanbul'a gelen David Han Li, Galatasaray - Antalyaspor müsabakasını takip etmek için Galatasaray Kulübü yetkilileri ile iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Çinli işadamına Antalyaspor mücadelesini takip edebilmesi için 2041 numaralı locayı tahsis etti.

David Han Li, İtalya'da Milan başkanının sağ kolu olarak da anılıyor.

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