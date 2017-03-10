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Aboubakar UEFA'nın en iyi 11'ine seçildi

 Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'ine seçildi. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son 16 turundaki ilk karşılaşmalarda...

Aboubakar UEFA'nın en iyi 11'ine seçildi

 Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının ardından belirlenen haftanın en iyi 11'ine seçildi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, son 16 turundaki ilk karşılaşmalarda ortaya koydukları üstün performans nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncular açıklandı.

Beşiktaş'ın Olympiakos ile 1-1 berabere kaldığı maçta bir gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, listede yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i şöyle:

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) Savunma: Mallo (Celta Vigo), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (Kopenhag)

Orta saha: Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Forvet: Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Vincent Aboubakar (Beşiktaş), Mbwana Samatta (Genk)

İSTANBUL /

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