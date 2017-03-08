ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ryan Babel'in, Olympiakos maçı öncesi düzenleyeceği basın toplantısını 3G ile canlı yayınlamayı planlamaktayız

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ryan Babel'in, Olympiakos maçı öncesi düzenleyeceği basın toplantısını 3G ile canlı yayınlamayı planlamaktayız

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