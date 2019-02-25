ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, maçın oynanacağı Vodafone Park'ın havadan görüntülerini ve Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadyumu'nda toplanma görüntülerini Feed üzerinden yayınlamaktayız.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, maçın oynanacağı Vodafone Park'ın havadan görüntülerini ve Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadyumu'nda toplanma görüntülerini Feed üzerinden yayınlamaktayız.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:10
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