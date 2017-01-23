ABONELERİMİZE CANLI YAYIN DUYURUSU

EFSANE BAŞKANA VEDA
***İLHAN CAVCAV' için yapılacak töreni CANLI VERMEKTEYİZ***
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, siyasiler, spor camiasının önde gelenleri , kulüp temsilcileri, futbolcular ve sevenleri katılacak.
10.30 İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören
13.00 Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı
14.00 Cebeci'deki aile mezarlığına defnetme
EFSANE BAŞKANA VEDA