Abonelerimize CANLI yayın duyurusu. Fenerbahçe'de imza günü

Fenerbahçe'de imza günü
Sportif Direktör Comolli ile Başkan Ali Koç arasındaki imza törenini ve soru-cevap bölümünü CANLI vermeyi planlamaktayız.
Bilgilerinize sunarız
Fenerbahçe'de imza günü Sportif Direktör Comolli ile Başkan Ali Koç arasındaki imza törenini ve soru-cevap bölümünü CANLI vermeyi planlamaktayız. Bilgilerinize sunarız
13 Haziran 2018 Çarşamba 13:55
Fenerbahçe'de imza günü
Sportif Direktör Comolli ile Başkan Ali Koç arasındaki imza törenini ve soru-cevap bölümünü CANLI vermeyi planlamaktayız.
Bilgilerinize sunarız
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:24
|13:15
|17:16
|20:45
|22:46