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Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız
Abonelerimize CANLI YAYIN duyurusu: Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız
Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız. Bilgilerinize sunarız
SPOR 22.12.2019, 14:56
Beşiktaş taraftarının derbi yolculuğunu 15.15 itibariyle CANLI vermeyi planlamaktayız. Taraftarların otobüslere binmesi ve otobüs içindeki Kadıköy yolculuğunu abonelerimize CANLI yansıtmayı planlamaktayız.
Bilgilerinize sunarız
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
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|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
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|20
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|15
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|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
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|16
|14
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|16
|11
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|15
|10
|Takımlar
|O
|P
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|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|22
|10. Adana Demirspor
|16
|21
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Boluspor
|16
|12
|16. Osmanlıspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|17
|26
|8. M. United
|17
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Valencia
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|17
|27
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Granada
|18
|24
|11. Osasuna
|17
|23
|12. Levante
|17
|23
|13. Real Betis
|17
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10