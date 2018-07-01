Abel Hernandez için tek endişe istikrar

Gürkan DURAL / BURSA,() - BURSASPOR, golcü oyuncu Abel Hernandez'i takıma katmak için yoğun çaba harcarken, oyuncunun geçtiğimiz sezonki yüksek gol yüzdesine karşın yaşadığı sakatlıklar tek endişeyi oluşturuyor.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Bursaspor, Uruguaylı golcü Abel Harnendez üzerinde yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League ekiplerinden Hull City’de forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa çıkan oyuncuyla temasa geçen yeşil beyazlı yönetim, bu transferin gerçekleşmesi için çalışmalara başladı.

Özellikle yüksek gol ortalamasıyla göze çarpan 27 yaşındaki oyuncunun son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ise tek endişeyi oluşturuyor. Geçtiğimiz sezona çok iyi başlayan ve ilk 3 haftada 3 gole ulaşan Abel Hernandez, daha sonra aşil tendonu ameliyatı olurken yaklaşık 6 ay boyunca forma giyemedi. Ligin 36’ncı haftası itibarıyla takıma dönen Uruguaylı forvet, ara ara forma giymesine karşın sezonu ise 10 maçta 8 gol ve 2 asistlik dikkat çekici bir performansla tamamladı. Bir önceki sezon ise kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalan Abel Hernandez, söz konusu sezonu ise 29 maçta 5 gol ve 3 asist ile tamamlamıştı.

Yaşadığı sakatlığın da etkisiyle Uruguay Milli Takımı’nın kadrosunda yer alamayan Abel Hernandez için girişimlerini sürdüren yeşil beyazlı yönetim özellikle oyuncunun istediği imza parasını düşürmek için yoğun çaba harcıyor.