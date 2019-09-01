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Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim...
SPOR 01.09.2019, 14:50
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Geliyoruz" ifadesini kullandı.
Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Geliyoruz" ifadesini kullandı.
Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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