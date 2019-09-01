Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı.Sosyal medya hesabı üzerinden Falcao ailesiyle uçağın önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Abdurrahim Albayrak, "Geliyoruz" ifadesini kullandı.Albayrak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.