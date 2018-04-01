Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'a yakışan, ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" 

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşılaşmalarının her zaman zor olduğunu ifade eden Albayrak, "Derbi. Trabzonspor maçları hem içeride hem dışarıda zor olmuştur. Bu maçında zor geçeceğini biliyorduk ama bütün futbolcu kardeşlerimize, başta teknik heyetimize, Fatih Hoca'ma çok teşekkür ediyorum. İşte yavaş yavaş dediğimiz Galatasaray takımı sistemi oturdu. Görüyorsunuz, ilk yarıda 27 sefer ceza sahasına girmişiz. Bu az bir orantı değildir. Çok güzel oynadık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Trabzonspor'da iyi mücadele etti. Bundan sonraki maçlarında Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Bizim 3 puana ihtiyacımız vardı. 7 maçımız kaldı. Biz kendi işimize bakıyoruz. Emin adımlarla, Trabzonspor maçı bitti şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklandık. Futbolcu kardeşlerimiz 2-3 haftadır Florya'dan çıkıp buraya gelen kadar otobüsün içinde hep beraber, tek ağız, tek yürek, tek kalp şarkı söyleyerek buraya kadar geliyoruz. Demek ki o birlik oluştu takım içerisinde, o ruh, şampiyonluk coşkusu oluştu. Allah'ın izniyle hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.



"FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZE GELDİKTEN SONRA CİDDİ ÖDEMELER YAPTIK"



Seçimin ardından futbolculara ciddi ödemeler yaptıklarını ifade eden Albayrak, "Bunların söylerken tabii zamanında yapılması gereken ödemeler onların hakkı ama biz geldik daha erkene aldık. Elimizden geldiği kadar hepsini sıfırladık. En yakın zamanda yine sporcularımıza Şubat maaşlarını da yatıracağız. Hep peşin peşin ödeyeceğiz. Onun için mutluyuz. Yönetimimiz başta başkanım Mustafa Cengiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız çok yardımcı oluyor bize. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A YAKIŞAN, İHTİYACIMIZ OLAN 3 PUANI ALDIK"



Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu stat atmosferiyle ilgili de konuşan Albayrak, "Taraftarlar iyi futbol olduğunda, galibiyetler geldiğinde, şampiyonluk tünelinde ışık görüldüğü zaman bizi Galatasaray taraftarları hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Ben inanıyorum ki Ankara'daki maçta da tribünlerin 4'te 3'ü Galatasaray taraftarı olacaktır. Biz Ankara'da da bekliyoruz bütün taraftarlarımızı. Çünkü, ihtiyacımız vardı. Bugün gördünüz muhteşem bir taraftar, coşku vardı. Takımımız da o coşkuya ayak uydurarak 90 dakika muhteşem oyun çıkardı. Galatasaray'a yakışan, ihtiyacımız olan 3 puanı aldık" şeklinde konuştu.



"ANKARA'DA GALATASARAY'IN ÇOK SAYIDA TARAFTARI OLACAKTIR"



Gençlerbirliği Kulübü'nden bilet talepleri olup olmayacağı sorulan Albayrak, "Bizim Gençlerbirliği'nden olacak. Gençlerbirliği taraftarlarının da bir çoğu Galatasaraylıdır. Kendiliğinden zaten o kulübün güzelliği, biz istemesek dahi vermeseler dahi her zaman oluşmuştur Ankara takımlarında. Ben inanıyorum ki Ankara'da da Galatasaray'ın çok sayıda taraftarı olacaktır. Bizi yalnız bırakmayacaklardır" dedi.