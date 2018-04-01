Abdurrahim Albayrak, "Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,()

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu'nda maç sonu skorbordda paylaşılan görsel için Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamada bulundu.

Albayrak, maç sonu skorbordda yayınlanan görsel için, "Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz. Bizim istemimizin dışında gelişmiş bir durum. Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonsporlu yöneticilerle birlikte maç öncesi bir araya gelmiş ve dostluk mesajı vermişti.