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Abdurrahim Albayrak: "Bizimle kimse uğraşmasın" 

"İyi yoldayız" "Biz kendi maçlarıma bakıyoruz" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Bursaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın...

Abdurrahim Albayrak: "Bizimle kimse uğraşmasın" 

"İyi yoldayız"

"Biz kendi maçlarıma bakıyoruz"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Bursaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasından daha iyi oynadıklarını ifade eden Albayrak, "Geçen hafta onunla ilgili konuştum fazla bir şey söylemeye gerek yoktu. Bugün Kasımpaşa maçından daha iyi oynadık çok daha istekli ve organize oynadık. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Emin adımlarla teker teker hedefe ulaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"İYİ YOLDAYIZ"
Kasımpaşa karşılaşmasında baygınlık geçiren Gomis'in bu hafta çok iyi oynadığını ifade eden Albayrak, "Geçen hafta da hocam haklı olarak kendi güvenini kaybetmesin diye çıkarmadı. Bugün de 3 gol atarak mükemmel oynadı. Hepsi çok iyi oynadı hepsinin alnından öpüyor ve tebrik ediyorum. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı.
"BİZİMLE KİMSE UĞRAŞMASIN" 
UEFA ile sıkıntılar olduğu hakkında çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Albayrak, "Şu anda basında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Site de bunla ilgili açıklamada bulunduk. 9'unda toplantı var bu haberlerin çıkması hepimizi çok üzüyor. Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz. Takım çok çalışıyor. Hoca maçtan sonra Florya'da yatacak. Herkes işe 5 elle sarılmıştır. Asılsız haberler başka takımlar için de yapılmasın insanların emeğine saygı göstermek lazım" diye konuştu.
"BİZ KENDİ MAÇLARIMA BAKIYORUZ"
Abdurrahim Albayrak, pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile ilgili sorulan soruya ise, "Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Derbi önemli bir maç tabii Beşiktaş ve Fenerbahçe. Onların hakkında bir şey konuşmak bize düşmez. İki takıma da başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

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