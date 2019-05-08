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Abdullah Durak: Galatasaray maçı 5'incilik için önemli avantaj

Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Çaykur Rizespor, evinde oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil mavili oyuncu Abdullah Durak, Galatasaray maçının ligde 5'incilik için önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Teknik direktör...

Abdullah Durak: Galatasaray maçı 5'incilik için önemli avantaj

Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Çaykur Rizespor, evinde oynayacakları Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Yeşil mavili oyuncu Abdullah Durak, Galatasaray maçının ligde 5'incilik için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara devam eden Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlılarına hız kesmeden sürdürüyor. Antrenmandan öncesi konuşan tecrübeli oyuncu Abdullah Durak, Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Rakip içinde önemli bir karşılaşma bizim içinde öyle çünkü bu maç beşincilik için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İnşallah Galatasaray maçından galibiyetle ayrılıp ligde beşincilik sırasını alırız. Biz ilk yarıda çok iyi oynuyorduk. Çok iyi maçlarımız olsa da bunları sonuca yansıtamıyorduk. Bir kalite eksikliği vardır. İkinci yarı daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda gelen arkadaşlarla beraber iyi bir sinerji oluştu. Zaten iyi oynuyorduk. Bunun meyvesini almaya başladık" dedi.
Antrenmanda kısa pas ve kondisyon çalışması yapan yeşil mavililer, çalışmalarına taktik pas ile devam etti.
AATIF KADRODA YOK
Bu arada Demir Grup Sivasspor maçında sakatlığının nüksetmesiyle oyundan çıkarak yerini Umar'a bırakan Aatif'ın Galatasaray maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavisi süren ve takımla beraber çalışmalara başlayan Aatif'ın ligin son haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçına hazır hale gelmesi bekleniyor.

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