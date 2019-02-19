Abdullah Çevrim için saygı duruşu...

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Ankaragücü ile Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen ve son yıllarında spor yorumculuğu yapan Abdullah Çevrim vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu yayınladığı başsağlığı mesajında; "Abdullah Çevrim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Çevrim'in vefatı sebebiyle 22-25 Şubat tarihleri arasında oynanacak bütün Profesyonel Lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü de paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün 14041 sicil numaralı üyesi ve eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.