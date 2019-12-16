istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Abdullah Avcı: Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız...

SPOR 15.12.2019, 23:27
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız ve ilk yarının son maçında çıkacağımız maçlarda en iyi puanları almak istiyoruz. Rakibi de tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı rakibini tebrik eden Abdullah Avcı, "Maçtan evvel zor olacağını biliyorduk. İyi savunma yapacak oyuncular vardı. Sabırlı olup savunma güvenliğini bırakmamamız gerekiyordu. Bu oyunlarda hareketlilik, rakip arkası koşular, kenardan hedefe paslar gibi bir durum vardı. İlk yarıda dengeli bir oyun oldu. Bu tip takımlara karşı 7-8 pozisyona giremezsin ama maçı cebimize alacağımız pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. 86'ncı dakikaya kadar da rakibe pozisyon vermedik. Bu dakikada gol ve 90'dan sonra gelen penaltı var. Ama bence bu pozisyonda bir faul var. İştah, arzu, baskı, fazla üretememe ama rakibe pozisyon vermeme gibi bir durum oluştu. Herkes kaybediyor. Zor olacağını biliyordum ama bugün mağlubiyet beklemiyordum. Rakip sabırla son ana kadar bekledi ve galip geldi. Yarından itibaren kafamızı kaldırıp hafta sonu oynayacağımız ve ilk yarının son maçında çıkacağımız maçlarda en iyi puanları almak istiyoruz. Rakibi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

"BUGÜN HAKEM YÜZÜNDEN KAYBETTİK DİYEMEM"

Mağlubiyetin sebebinin hakemler olmadığını belirten Avcı, "İkinci gol öncesinde ya da daha öncesinde avantajlı bir durum oluşmadı bizde. Herhalde kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti. Bugün hakem yüzünden kaybettik diyemem. Haftaya Fenerbahçe derbisi var. N'Koudou ve Victor Ruiz'in durumları bu hafta belli olacak. Beşiktaş en iyisini her zaman yapmıştır ve yapmaya da devam edecek" şeklinde konuştu.

"BAZEN OYNAYACAKSINIZ, BAZEN BEKLEYECEKSİNİZ"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Demek ki Türkiye'de kabul gören futbol buymuş. Biz de hücum oynamak isterdik ama bundan sonra deplasmanda bu oyunu oynayacağız" açıklamaları hakkında Avcı, "Bugün Malatya böyle oynadı ama haftaya kendi sahasında oynadığında, rakip de gelmediğinde farklı şekilde oynayacaktır. Hücum oynarken de savunmadan bahsederim ben. Sadece kontratak diye bir şey yok. O zaman araya ağ koyalım ve öyle oynayalım. Rakibe göre oynayacaksınız. Manchester City de savunma yapıyor Liverpool da yapıyor. Bazen oynayacaksın, bazen bekleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN DERBİLERDE EN İYİSİNİ YAPMIŞTIR"

Önlerindeki kupa ve derbi maçlarını değerlendiren Abdullah Avcı, "Dün ve bugün yukarıdaki rakiplerden ikisi puan kaybederken, biz de bugün maçı kazanamıyoruz. Derbiler her zaman özeldir. Beşiktaş her zaman bu tip maçlardan en iyisiyle çıkmıştır. Çarşamba günü kupa maçı var ve daha sonra pazar gününe hazırlanacağız. Ligin domino taşları ağır gidiyor. Rekabet her zaman kaliteyi getirir ve en iyisini 2 maçta yapacağız diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞILIYOR"

Devre arası transferi için çalışmalar yapıldığını vurgulayan Avcı, "Sezon başından bu yana başladığımız süreç ve kulübün yapısı neye müsaade ediyorsa onun üzerinden hareket edeceğiz. Mevcut kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Transfer için çalışılıyor. Kulüp yok derse ona göre hareket edilir, 1 transfer derse ona göre hareket edilir. Hem santrafor olur hem kenar oyuncusu olabilir istediğim isim ama bazen bir oyuncu gelir ve teknik adam olarak tamam dersiniz. Şu anda dar alanda problem çözen ve skor üreten bir isim olursa iyi olur" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 15 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10