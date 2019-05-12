Abdullah Avcı: Yıllardır aynı kısır döngü içinde konuşup duruyoruz

"İnadına futbol konuşmaya devam edeceğim"

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu hem skoru, hem mücadeleyi hem de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

AVCI: "İNADINA FUTBOL KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dilerken, son zamanlarda tartışılan hakem kararları için de, "Ülkedeki kısır bir döngü var. Biz bu ülkede futbol konuşuyoruz zannediyoruz. Ama futbolun evrensel boyuttaki ifade ettiklerini özümsemiyoruz. Müthiş bir genç nüfusumuz ve geniş yetenek havuzumun olduğu ülkede futbol adına hakem hataları ve bazı takımlar kollanıyor gibi konularla sınırlı kalması bizi ileri götürmüyor. Adaletsizlik inancına tutsak oluş. Sorun adaletsizliğe dair inancın bizi tutsak etmesi. Yıllardır aynı kısır döngüde konuşup duruyoruz. Kim kollandı, kim kaydırıldı, hangi takımın hakkı yenildi. Biz futbolu böyle okuduğumuz sürece, Ajax'ın başarılarını, Tottenham'ı, Liverpool - Barcelona, Manchester City -Tottenham maçlarına uzaktan bakmaya devam edeceğiz. 'Haksızlık yapanın sefaleti, haksızlığa uğrayanın sefaletinden daha büyüktür' Varsa haksızlık bırakın onun yapan düşünsün. Ben hayatımı futbola adadım. Nasıl daha iyi oluruz, sistemleri nasıl kurarız bunu mücadelesini verdim. Hep saha içiyle uğraştım. Neyi kazanacaksak saha içinde kazanmayı, neyi kaybedeceksek sahanın içinde kaybedeceğimi bilerek, ona göre davranırım. Ben inadına futbol konuşmaya devam edeceğim. Biz işaret parmağımızı başkasına gösterirken, orada üç parmağınız kendinize bakar. Artık sebebi başkalarında değil kendine bakmayı öğrenmeli. Ben enerjimi futbola harcamaya devam edeceğim. Bu son zamanlarda yaşananlardan sonra samimi duygularımı size ifade ettim" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK"

Avcı, yenik durumdan galip geldikleri Ankaragücü mücadelesi için de, "Son zamanlarda inişli çıkışlar yaşadık. Ama son 5 senede harika işler yaptık. Bugün ilk gelen topları çok kaçırdık. Ama iyi geri dönüş yaptık. İkinci yarı oyuna girenler iyi katkı yaptı. Bazen günü planlamak önemlidir. Öyle bir kadro tercihi yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta Tüm Türkiye'nin merakla beklediği final maçına hazırlanacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ"

Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir mücadelesine iyi bir şekilde hazırlanacaklarına vurgu yapan Avcı, "En iyi şekilde fiziksel, zihinsel ve taktiksel olarak hazırlanacağız. Allah hakemlerin de yardımcısı olsun. Biz oyun açısından hiçbir zaman kaybetmedik. Bizim oyunumuz her zaman herkesin saygısını kazanan ve gelişen bir oyundu. Bütün istatistiklere baktığınızda oyunda kaybetmediğimizi görürsünüz. Kazanmaya devam edeceğiz. Kazanmak için her yol mubah değildir demiştim geçen sene Galatasaray maçından sonra. Bugün herkes şampiyon olmak için uğraşabilir. Kazanırsın kaybedersin iki gün konuşulur. Benim için önemli olan sahanın içi. Ama böyle müsabakalarda saha dışı da önemli. Hakemler ve kurullar, kulübelere ve koridorlara da umarım hakim olurlar. Umarım iyi oyunun olduğu, Fair-Play'in olduğu bir maç olur. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Kazanmak da istiyoruz. Kazanmak için sahanın içindeki her türlü oyunu deneyeceğiz" dedi.

"EMRE TÜRK FUTBOLUNUN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÖNEMLİ FUTBOLCUSU"

Abdullah Avcı, takım kaptanı Emre Belözoğlu için de şunları söyledi:

"Emre'nin durumu yarın sabah belli olacak. MR'ı çekilecek. Umarım bizimle olur. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli futbolcusu. Böyle oyuncular çok kolay yetişmiyor. Öyle bir oyuncu ile çalışmak benim için büyük şans. Büyük karakter farklı bir oyuncu."

"FUTBOLU BİLEN TARAFTARA İHTİYAÇ VAR"

İstanbul'da bir ilçe takımı olarak şampiyonluk mücadelesi verdiklerine vurgu yapan Avcı, "Oyun kalitesi ve oyuncu kalitesi değişti. Bu bir ilçe takımı. Ben de çok istiyorum 8-10 bin taraftar. Ama rakibine saygı gösteren bir taraftar istiyorum. Umarım şampiyon olursak çoğalır. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Futbolu bilen seyirciye her zaman ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

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-Abdullah Avcı'nın açıklamaları