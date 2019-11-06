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Abdullah Avcı, takımla birlikte Portekiz'e gidemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00’te Municipal de Braga’da Portekiz...
SPOR 06.11.2019, 17:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, geçirdiği ağır grip nedeniyle siyah-beyazlı ekibin Braga maçı kafilesinde yer alamadığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00’te Municipal de Braga’da Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın, geçirdiği yoğun grip nedeniyle kafilede yer alamadığı açıklandı. Devam eden tedavisinin aksamaması için kafilede yer alamayan deneyimli çalıştırıcının, tedaviye vereceği cevaba göre, tıbbi açıdan uygunluk verilise yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4'üncü maçında yarın TSİ 23.00’te Municipal de Braga’da Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın, geçirdiği yoğun grip nedeniyle kafilede yer alamadığı açıklandı. Devam eden tedavisinin aksamaması için kafilede yer alamayan deneyimli çalıştırıcının, tedaviye vereceği cevaba göre, tıbbi açıdan uygunluk verilise yarın Portekiz'e gideceği belirtildi.
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