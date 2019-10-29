Abdullah Avcı: Oyuncularım sonuna kadar kazanma istediğini gösterdi

Abdullah Avcı, "Oyuncularım sonuna kadar kazanma isteğini gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk senem ve bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ı Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarın verdiği destekle coşkunun artacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Beni buraya getiren Beşiktaş taraftarı, yeterli miyiz değiliz. İvme kazandık. Taraftarların verdiği destek sürdüğü sürece coşku artacaktır. Önemli olan beraber düşünmek, beraber hareket etmek. Oyuncularım sonuna kadar kazanma isteğini gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk senem ve bana bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"OYUNCU PROFİLİ ÜZERİNDE YENİ BİR ŞEYLER OLUŞTURUYORUM"

Sezon başından bu yana sakatlıklar ve oyuncuların kırmızı kart görmesi gibi talihsizlikler yaşadıklarını belirten Avcı, "Perşembe günü Avrupa kupası maçını oynadık. Rakibimiz Salı günü oynadı. 5 gün önce oynadılar. Sakatlıklardan dolayı kadroyu sabah belirleyebildik. Sezon başından itibaren kırılmalar yaşadık. Transferler geç oldu, sakatlıklar hala devam ediyor, kırmızı kartlar oldu. Ben esneklik gösteriyorum. Takımın üzerinde çalışıp oyuncu profili üzerinde yeni bir şeyler oluşturuyorum" diye konuştu.

"UMARIM ÜST ÜSTE 2-3 GALİBİYET GELİR"

Taraftarların önünde oynamanın takıma başka bir hava kattığını ifade eden tecrübeli teknik adam, üst üste galibiyet alacaklarına inandığını söyleyerek, "Belki kulübün içinde böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Taraftarların önünde oynamak başka ivme getiriyor. Her şey son derece uygundu. Umarım ki olacağına inanıyorum, üst üste 2-3 galibiyet gelir. Sakatların iyileşmesiyle inşallah yolumuza daha sağlıklı devam edebiliriz" şeklinde konuştu.

"ORADA NASIL KARŞILANDIYSAM BURADA ÖYLE KARŞILADIM"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tokalaşmaması hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Galatasaray ile Beşiktaş oynadı. Ben orada geçen sene nasıl karşılandıysam bu sene de burada öyle karşıladım" açıklamasında bulundu.

Umut'un bulduğu pozisyonların Burak Yılmaz'a daha uygun olduğunu belirten Avcı, "Bulduğu pozisyonlar onun pozisyonları değildi. Burak Yılmaz'ın pozisyonlarıydı. Umut'un pozisyonu attığı goldeydi" dedi.

"SAKATLIKLARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPIYORUZ"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Bir şeye bağlayamayız. Douglas, Ankaragücü maçında sakatlandı. Röveşata yaparken bileği burkulan oyuncuyla ilk kez karşılaştım. Burak'ın tam hazır olmadan üst üste iki milli maç oynaması sonrasında binen yorgunluk vardı. Buna bir şey yapamıyorsunuz. Burak ve Gökhan'ın bilek çatlakları vardı. Araştırma yapıyoruz. Sakatlıkların birçok sebebi var. Umarım aza iner" ifadelerini kullandı.

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-Abdullah Avcı'nın açıklamaları