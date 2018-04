Abdullah Avcı: "Ligin lideriyiz ve bunun keyfini çıkaracağız"

"Bütün amacımız ve hedefimiz kazanmak üzerine"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bütün amacımız ve hedefimiz kazanmak üzerine" dedi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına konuşan Avcı, ligin zirvesinde olmanın keyfini çıkardıklarını vurgulayarak, "Ligin geneline bakıyoruz. Ligin tepesinde, en yakın rakiple aranda 2 puan olması, 100 yıllık kulüplerle yarışmak harika bir durum. Bunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Hava güzel, ortam güzel, üç haftadır 'kazanıyoruz' kaygısı, baskısı, stresi yok. Bir lig maçına hazırlanıyoruz. Kazansak da kaybetsek de berabere de kalsak bir sonraki haftaya sağlıklı bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ OYUNCULARIN DURUMU

Abdullah Avcı, sakatlığı süren Napoleoni'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini söylerken, Takımdan ayrı çalışan Mossoro'nun durumuna ise maç günü bakacaklarını belirtti. Arda Turan'ın ise oynayacak durumda olduğunu dile getiren Avcı, "Arda şu an oynayacakmış gibi duruyor. Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında bir darbe almıştı. Hem tedavi oldu hem de bazı antrenmanlarda özel fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bugün takımla beraber. Yarın bunun kararını vereceğiz ama oynayacakmış gibi duruyor" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ KAZANMAK ÜZERİNE"

Teknik direktör Avcı, bir soru üzerine de, "Bir puan veya 3 puan üzerinden hiç bir zaman bakmadım. Her zaman kazanma arzusu ve duygusuyla baktık. Planımızı bunun üzerine kurduk ama her maçın planı ve stratejisi farklıdır. İçindeki detaylar farklıdır. Az önce rakip analizini gerçekleştirdik. Galatasaray maçının da planı ve organizasyonu ayrı. Bütün amacımız ve hedefimiz kazanmak üzerine. Ama bunu yaparken de savunmayı bir kenara bırakamazsın. Oyunun iki yönünü oynayabilmek önemli. Ne zaman baskı kurup, geçişler yapabilmek, bunlar de planladığımız şeyler. Umarım sağlıklı bir biçimde karşılığını alırız" yanıtını verdi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Avcı, "4 takım bu yarış içinde sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. Final bu işin sonudur. Bir final maçına da çıkmıyoruz. Normal bir 29'uncu hafta maçına çıkacağız. kazansak da kaybetsek de berabere de kalsak sonuç devam edecek" dedi.

"HAKEMLER HAKKINDA HİÇ BİR ZAMAN KONUŞMADIK, KONUŞMAYACAĞIZ DA"

Bir basın mensubunun, "Takım, hakemler tarafından kollanmakla eleştiriliyor" sözleri üzerine de Abdullah Avcı, "Hakemler hakkında hiç bir zaman konuşmadık, konuşmayacağız da. Biz bunları konuştuğumuz sürece sahada ne olduğunun farkına varamayacağız ve bunları konuşamayacağız. Maçtan önce ve sonra bu tarz şeylerin konuşulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yeni nesil potansiyelli hakemler var ve onları da bu şekilde baskı altında bırakıyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kadar emeğe, bu kadar ekibin, futbolcunun 4 sezondur verdiği emeğe karşı bu kadar küçük mü, bunu mu konuşacağız?. Bu kadar çalışma, bu kadar bilim, bu kadar analize rağmen "hakemler tarafından korunuyor"u konuşacaksak, ne Türk futbolu olarak ne de kulüpler olarak ne de genel yapı olarak mesafe alamayız" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN TÜRK FUTBOLUNA DOĞRU ÖRNEK OLMAK"

Medipol Başakşehir'in sürekli olarak kendini geliştiren bir kulüp olduğunun altını çizen teknik adam, "Hayat da böyle bir şeydir. Durduğun yerde duramazsın, devamlı öğrenmen, geliştirmen ve araştırman gerekiyor. Bu gün baktığımızda 4 sene ama aslında 12 senede adım adım büyüyen bir takım var. Bu takımın hemen hemen bütün parçalarında bulundum. Avrupa Ligi oynadı, Şampiyonlar Ligi play off'u oynadı, Türkiye Kupası finali oynadı, 2 senedir de ligi zorluyor. Bir çok güzel şeyler var. Önemli olan Türk futboluna doğru örnek olmak. Roma'da Cengiz Ünder oynuyorsa ve biz buna biraz dokunmuşsak, hocalar veya kulüp olarak bu harika bir şey. Kulübün, ekibin, başkanın yönetiminin yaptığı harika işler var. Misyon doldurulmaz. Bu bir yarış ve bu yarışın içinde kendini nasıl geliştirirsin? Ben hep şunu söyledim; kazanırsın kaybedersin... Geçen sezonki Beşiktaş'ın şampiyonluğu bu sezon konuşulmuyor. Bu sezon da bittikten sonra önemli olan kazansan da kaybetsen de duruşunu değiştirmeden kendini geliştirebiliyor musun? Benim için önemli olan budur. Bu saygıyı ben ve ekibim sokakta görüyoruz. En azından sahanın içinde oynanan oyuna herkesin bir saygısı var. Bu da beni çok mutlu ediyor"

"GENÇ NESLE YATIRIM YAPACAĞIZ"

Eski öğrencileri Cengiz Ünder gibi yeni yetenekler çıkarmanın önemine vurgu yapan Abdullah Avcı, "Geçen akşam sadece oturdum ve O'nun maçını seyrettim. Kendisine 10 ay dokunduk. Altınordu Kulübü'nün hocalarına da teşekkür etmek gerekiyor. Bizimle beraber de yaklaşık 40 kadar maç oynadı ve bununla beraber de bir çıta atladı. Bu harika bir durum. Bu Milli Takım için de harika bir şey. Bunun sayısını artırabilmek önemli. Çok güzel bir akademi projesi var. Burada genç bir nesle yatırım yapacağız. Bunun içinde eğitim de var, bilim de var, beslenme de var, analiz de var, kişilik kariyer planlaması da var... Bunları yapar ve insanlara dokunursak Türk futboluna oyuncu kazandırmış oluruz" yorumunu yaptı.

TARAFTAR BASKISI HAKKINDA

Galatasaray'ın taraftar baskısıyla ilgili yöneltilen bir soruya da Avcı, "Geçen hafta bizim de beklemediğimi kaybettikleri bir durum var. İç sahada seyircileri çok güzel bir atmosfer yakalıyor. Bazen kontrollü, bazen de kontrolsüz baskı yapıyorlar. Bunları detaylı bir şekilde oyuncularla paylaştık. Sahada pratikte de çalıştık. Pazar günü sahada uygulanıp uygulanmadığına hep beraber bakacağız" yanıtını verdi.

"OYNAYAN OYUNCU ÖNEMLİDİR. OYNAMAYAN OYUNCU İSE DEĞERLİDİR"

"LİGİN LİDERİYİZ VE BUNUN KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ"

Abdullah Avcı son olarak, "Oynayan oyuncu önemlidir. Oynamayan oyuncu ise değerlidir. Takımın bütünlüğüne katkı yapar. Takımın motivasyonuna, enerjisine ve oyuna girdiğinde de katkı sağlar. Adebayor da, Elia da önemli oyunculardır. Ama oynamayan oyuncu takım bütünlüğü açısından ve benim için daha değerlidir. Hepsine aynı derecede bakıyorum. Neşeleri keyifleri yerinde. Ligin lideriyiz ve bunun keyfini çıkaracağız. Bahar geldi, şu an 29'uncu hafta ve ben böyle bakıyorum. Hafta sonuna bir kaygı, bir baskı, bir final gibi bakmıyorum. Oyunu doğru oynayarak bunun karşılığını almaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

