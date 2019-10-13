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Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca aday kadrodan çıkarıldı
İSTANBUL / EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı...
SPOR 13.10.2019, 10:47
İSTANBUL /
EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi.
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