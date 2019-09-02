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Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Malili oyuncu Diaby'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı. Siyah-beyazlıların,...

SPOR 02.09.2019, 11:00
Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Malili oyuncu Diaby'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.
Siyah-beyazlıların, Sporting Lizbon ile kiralık anlaşmasına vardığı Diaby'nin bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdoulay Diaby'nin havalimanı görüntüleri
 

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