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ABD Açık'ta şampiyon Rafael Nadal 

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti. New York'taki Arthur Ashe Stadı'nın...

SPOR 09.09.2019, 09:45
ABD Açık'ta şampiyon Rafael Nadal 
ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rafael Nadal, Daniil Medvedev'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. İspanyol tenisçi bu sonuçla, 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğunu elde etti.
New York'taki Arthur Ashe Stadı'nın ev sahipliği yaptığı sezonun son grand slam turnuvasında, 2 numaralı seribaşı Nadal ile 5 numaralı seribaşı Rus raket Medvedev karşı karşıya geldi. Yaklaşık 5 saat süren maçı, ilk defa grand slam finali oynayan 23 yaşındaki rakibi karşısında 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanan Rafael Nadal turnuvayı şampiyon tamamladı.
Bu sonuçla 33 yaşındaki İspanyol tenisçi 19'uncu grand slam ve 4'üncü ABD Açık şampiyonluğuna uzandı. Nadal, 20 grand slam şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

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